Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
393,32
Економія при броні: -71,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
397,85
Економія при броні: -21,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,68
Економія при броні: -14,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
391,45
Економія при броні: -14,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
396,60
Економія при броні: -52,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
377,91
Економія при броні: -82,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
387,13
Економія при броні: -79,59 грн
Фармакопійка
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Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
386,69
Економія при броні: -79,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
396,60
Економія при броні: -52,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,86
Економія при броні: -95,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
398,47
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
384,31
Економія при броні: -76,57 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
380,69
Економія при броні: -72,95 грн