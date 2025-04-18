Київ (адресу не вказано)
Доступно в 435 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
151,51
Економія при броні: -38,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
389,20
Економія при броні: -48,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
408,00
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
387,53
Економія при броні: -44,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
396,18
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,24
Економія при броні: -71,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
392,92
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
380,40
Економія при броні: -37,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
387,28
Економія при броні: -57,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
391,80
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
388,66
Економія при броні: -12,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз