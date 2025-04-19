Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
401,95
Економія при броні: -25,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,44
Економія при броні: -14,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
379,62
Економія при броні: -74,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
395,88
Економія при броні: -90,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
260,01
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
380,93
Економія при броні: -75,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
384,39
Економія при броні: -20,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
391,60
Економія при броні: -67,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз