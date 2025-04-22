Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Біла ромашка
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Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
402,02
Економія при броні: -12,06 грн
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,50
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
388,26
Економія при броні: -57,36 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
389,12
Економія при броні: -12,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,06
Економія при броні: -47,16 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
392,90
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
385,78
Економія при броні: -51,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
399,46
Економія при броні: -22,86 грн
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
389,20
Економія при броні: -53,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн