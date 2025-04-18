Харків (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
129,99
Економія при броні: -15,97 грн
Перша аптека
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Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,15
Економія при броні: -69,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
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Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
128,24
Економія при броні: -22,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
389,30
Економія при броні: -47,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
379,43
Економія при броні: -80,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
387,08
Економія при броні: -87,71 грн