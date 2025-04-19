Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,21
Економія при броні: -58,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
399,72
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,57
Економія при броні: -68,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
264,95
Економія при броні: -14,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
396,60
Економія при броні: -60,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
385,19
Економія при броні: -63,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
257,69
Економія при броні: -42,97 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
385,01
Економія при броні: -68,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,82
Економія при броні: -74,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
376,96
Економія при броні: -39,61 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
379,16
Економія при броні: -77,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
383,07
Економія при броні: -81,23 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
394,17
Економія при броні: -17,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
394,44
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Картера таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Зандра Лайфсайєнсіз
383,95
Економія при броні: -49,36 грн