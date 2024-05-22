Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВістабон мобі (Vistabon mobi)

Вістабон мобі (Vistabon mobi) (357868) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Вістабон мобі (Vistabon mobi)
Ціна в місті Київ
від 1103,75 грн
Без рецепта
20 шт від 1103,75 грн
В наявності в 490 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Рідина
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату