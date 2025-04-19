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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1279,80
Економія при броні: -110,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1693,69
Економія при броні: -70,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1659,52
Економія при броні: -105,51 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
827,71
Економія при броні: -49,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1654,56
Економія при броні: -216,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1676,64
Економія при броні: -120,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1681,76
Економія при броні: -89,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1684,32
Економія при броні: -129,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1703,85
Економія при броні: -146,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1676,80
Економія при броні: -268,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1703,84
Економія при броні: -149,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1495,70
Економія при броні: -16,00 грн