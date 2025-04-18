Вістабон мобі (Vistabon mobi)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1664,83
Економія при броні: -238,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1700,90
Економія при броні: -141,35 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1697,95
Економія при броні: -247,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1712,04
Економія при броні: -233,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1725,47
Економія при броні: -247,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1673,52
Економія при броні: -177,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1678,40
Економія при броні: -182,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1699,92
Економія при броні: -142,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1716,81
Економія при броні: -156,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн