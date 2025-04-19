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Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1697,60
Економія при броні: -341,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1102,92
Економія при броні: -88,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1495,70
Економія при броні: -18,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1708,80
Економія при броні: -345,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1689,76
Економія при броні: -127,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
813,95
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1725,31
Економія при броні: -350,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
845,68
Економія при броні: -164,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1682,88
Економія при броні: -294,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1724,49
Економія при броні: -349,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1750,53
Економія при броні: -375,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1236,96
Економія при броні: -198,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1658,88
Економія при броні: -270,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1841,31
Економія при броні: -285,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1675,36
Економія при броні: -119,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1711,20
Економія при броні: -122,86 грн