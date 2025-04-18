Вістабон мобі (Vistabon mobi)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 510 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1449,89
Економія при броні: -66,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1695,52
Економія при броні: -138,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1722,36
Економія при броні: -295,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1707,78
Економія при броні: -296,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1707,36
Економія при броні: -216,73 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1406,36
Економія при броні: -42,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
2100,00
Економія при броні: -506,12 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1481,06
Економія при броні: -77,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1074,94
Економія при броні: -42,13 грн