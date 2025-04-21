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Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1723,67
Економія при броні: -296,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1680,32
Економія при броні: -279,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1703,85
Економія при броні: -289,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1695,17
Економія при броні: -268,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1677,12
Економія при броні: -273,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1668,48
Економія при броні: -267,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1485,70
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1670,88
Економія при броні: -246,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1700,48
Економія при броні: -276,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1485,70
Економія при броні: -6,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн