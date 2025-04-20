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Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1683,04
Економія при броні: -282,39 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1380,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1683,68
Економія при броні: -241,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1671,84
Економія при броні: -271,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1648,00
Економія при броні: -209,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1678,40
Економія при броні: -239,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1667,68
Економія при броні: -228,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1748,57
Економія при броні: -353,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1706,08
Економія при броні: -310,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1692,64
Економія при броні: -297,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1708,16
Економія при броні: -308,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1380,00
Економія при броні: -68,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ВІСТАБОН МОБІ рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн