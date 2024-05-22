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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинДетрикс (Detrix)

Детрикс (Detrix) (357188) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Детрикс (Detrix)
Ціна в місті Київ
від 239,53 грн
Без рецепта
30 шт від 239,53 грн 30 шт, 4000 МО від 369,60 грн 30 шт, 5600 МО від 482,06 грн
В наявності в 388 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин