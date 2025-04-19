Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
547,26
Економія при броні: -84,16 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
750,53
Економія при броні: -114,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
391,51
Економія при броні: -66,85 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
779,84
Економія при броні: -144,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
395,20
Економія при броні: -77,80 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
563,50
Економія при броні: -109,70 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
776,60
Економія при броні: -153,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
379,32
Економія при броні: -76,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
393,77
Економія при броні: -79,73 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
373,55
Економія при броні: -65,13 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
765,76
Економія при броні: -165,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
401,39
Економія при броні: -21,32 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
554,14
Економія при броні: -101,12 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
394,99
Економія при броні: -80,95 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
552,98
Економія при броні: -90,31 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
505,32
Економія при броні: -105,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,07
Економія при броні: -76,03 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
554,66
Економія при броні: -91,99 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
761,11
Економія при броні: -161,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
387,80
Економія при броні: -65,28 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
551,88
Економія при броні: -90,65 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
756,98
Економія при броні: -123,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
388,17
Економія при броні: -63,32 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
773,81
Економія при броні: -137,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
262,66
Економія при броні: -46,12 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
560,75
Економія при броні: -114,07 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
256,35
Економія при броні: -44,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
261,05
Економія при броні: -7,80 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
553,54
Економія при броні: -69,09 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
741,87
Економія при броні: -82,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
382,27
Економія при броні: -60,23 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
544,01
Економія при броні: -82,78 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
385,73
Економія при броні: -19,87 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
548,94
Економія при броні: -139,26 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
501,92
Економія при броні: -62,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
255,47
Економія при броні: -11,59 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
546,59
Економія при броні: -136,91 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
753,91
Економія при броні: -94,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз