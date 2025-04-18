Харків (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
744,22
Економія при броні: -107,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
189,38
Економія при броні: -34,67 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
766,80
Економія при броні: -151,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
385,37
Економія при броні: -24,00 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
560,96
Економія при броні: -111,39 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
752,54
Економія при броні: -111,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз