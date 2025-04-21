Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
551,04
Економія при броні: -129,13 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
755,83
Економія при броні: -122,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
383,52
Економія при броні: -98,16 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
545,79
Економія при броні: -124,80 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
764,55
Економія при броні: -130,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
744,82
Економія при броні: -111,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
398,55
Економія при броні: -18,33 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
566,92
Економія при броні: -26,07 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
779,17
Економія при броні: -35,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
395,97
Економія при броні: -16,25 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
775,44
Економія при броні: -31,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
371,73
Економія при броні: -85,52 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
509,88
Економія при броні: -70,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн