Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
129,93
Економія при броні: -21,71 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,85
Економія при броні: -103,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
557,85
Економія при броні: -109,52 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
748,06
Економія при броні: -132,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
558,50
Економія при броні: -107,00 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
379,32
Економія при броні: -78,17 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
723,80
Економія при броні: -107,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
558,50
Економія при броні: -107,00 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,32
Економія при броні: -106,38 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
554,63
Економія при броні: -114,25 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
759,55
Економія при броні: -41,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
390,31
Економія при броні: -82,50 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
761,87
Економія при броні: -162,18 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
389,86
Економія при броні: -82,05 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
554,82
Економія при броні: -148,35 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
777,19
Економія при броні: -177,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
568,70
Економія при броні: -117,20 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
723,80
Економія при броні: -107,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
394,07
Економія при броні: -119,51 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
767,58
Економія при броні: -49,41 грн