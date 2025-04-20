Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
393,43
Економія при броні: -51,67 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
559,76
Економія при броні: -75,18 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
473,78
Економія при броні: -27,07 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
357,00
Економія при броні: -38,10 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
504,00
Економія при броні: -52,80 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
693,00
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
357,00
Економія при броні: -35,10 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
504,00
Економія при броні: -48,30 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
544,90
Економія при броні: -93,00 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
764,53
Економія при броні: -31,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
392,70
Економія при броні: -75,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
388,73
Економія при броні: -47,24 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
557,60
Економія при броні: -129,05 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
254,77
Економія при броні: -46,75 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
380,62
Економія при броні: -39,13 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
541,54
Економія при броні: -112,99 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
494,86
Економія при броні: -78,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
378,44
Економія при броні: -75,93 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,54
Економія при броні: -114,08 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
357,00
Економія при броні: -35,10 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
504,00
Економія при броні: -48,30 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
693,00
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
381,70 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
542,60 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ДЕТРИКС 2000 капсули блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
357,00
Економія при броні: -35,10 грн
ДЕТРІКС 4000 капсули 4000 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
504,00
Економія при броні: -48,30 грн
ДЕТРІКС 5600 капсули 5600 МО блістер №30
Зандра Лайфсайєнсіз
745,10 грн