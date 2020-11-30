Бепантен® крем (Bepanthen® cream) (356667) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бепантен крем інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Декспантенол, діюча речовина крему Бепантен, у клітинах швидко перетворюється у пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол легше, ніж пантотенова кислота, абсорбується після місцевого застосування.
Пантотенова кислота є компонентом есенціального коензиму А (СоА). Ацетилкоензим А (acetil-СоА) відіграє центральну роль у метаболічних процесах у клітинах. Таким чином, пантотенова кислота є необхідною для відновлення і регенерації пошкоджених шкіри і слизових оболонок.
Фармакокінетика. Декспантенол швидко абсорбується шкірою. Після чого одразу перетворюється на пантотенову кислоту та додається до внутрішнього депо цього вітаміну.
У крові пантотенова кислота зв’язується з протеїнами плазми крові (переважно з β-глобулінами та альбуміном). У здорових дорослих пацієнтів концентрація становить близько 500–1000 мкг/л та 100 мкг/л у крові та сироватці крові відповідно.
Пантотенова кислота не метаболізується в організмі та виводиться у незміненому вигляді. Після перорального застосування 60–70% дози препарату виводиться з сечею, решта — з калом. У дорослих з сечею виводиться 2–7 мг пантотенової кислоти на добу, у дітей — 2–3 мг.
Показання Бепантен крем
Бепантен, крем, застосовувати у наступних випадках:
— профілактичне оброблення сухої, почервонілої шкіри або шкіри з тріщинами;
— прискорення загоєння та епітелізації шкіри при мікроушкодженнях (нетяжкі опіки та подряпини); при подразненнях шкіри (наприклад унаслідок радіотерапії, фототерапії чи опромінення ультрафіолетовими променями); пелюшковому дерматиті; при хронічних виразках шкіри та пролежнях; анальних тріщинах; ерозіях шийки матки та після пересадки шкіри;
— обробка шкіри пацієнтів під час та після місцевого застосування кортикостероїдів;
— профілактичний догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю, та для лікування подразнень та тріщин сосків.
Застосування Бепантен крем
прискорення загоєння та епітелізації, регулярний догляд за шкірою: застосовувати Бепантен крем 1 або кілька разів на добу при необхідності.
Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю: наносити крем на соски після кожного годування груддю.
Лікування дефектів слизової оболонки шийки матки: застосовувати крем 1 або кілька разів на добу під наглядом лікаря.
Догляд за немовлятами: застосовувати Бепантен крем після кожної зміни пелюшок (підгузника).
Бепантен крем швидко проникає у шкіру, внаслідок чого придатний для догляду за мокнучими ранами, незахищеними поверхнями шкіри (обличчя) та волосистою шкірою. Він легко розподіляється по поверхні, тому придатний для лікування при болючих сонячних та інших нетяжких опіках.
Діти. Препарат застосовують у дітей різних вікових груп, включаючи немовлят.
Протипоказання
підвищена чутливість до декспантенолу або інших компонентів препарату.
Побічна дія
з боку імунної системи, а також шкіри та підшкірних тканин. У рідкісних випадках (<1/10 000) повідомлялося про алергічні реакції та алергічні реакції з боку шкіри: контактний дерматит, алергічний дерматит, свербіж, еритема, екзема, висипання, кропив’янка, подразнення шкіри та пухирці.
Особливості застосування
при застосуванні препарату слід уникати контакту з очима.
Цетиловий спирт, стеариловий спирт, ланолін можуть спричиняти місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит). Пропіленгліколь може спричинити подразнення шкіри.
Застосування у період вагітності та годування груддю. Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату у період вагітності або годування груддю є ризикованим. Протягом вагітності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.
При застосуванні для лікування тріщин сосків протягом годування груддю препарат слід змити перед годуванням.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Передозування
навіть неналежне застосування більшої кількості лікарського засобу Бепантен, крем, не призводить до токсичних побічних реакцій.
Умови зберігання
при температурі нижче 25 °С.