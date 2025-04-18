Бепантен® крем (Bepanthen® cream)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 402 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
335,71
Економія при броні: -35,87 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
668,28
Економія при броні: -22,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
336,91
Економія при броні: -35,57 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
732,70
Економія при броні: -63,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -25,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -25,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -25,30 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
735,20
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
371,10
Економія при броні: -53,03 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
731,42
Економія при броні: -40,27 грн