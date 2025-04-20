Бепантен® крем (Bepanthen® cream)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
357,90 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
334,37
Економія при броні: -30,77 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
768,81
Економія при броні: -23,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
375,51
Економія при броні: -79,91 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -28,40 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
665,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
352,00
Економія при броні: -38,00 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
783,53
Економія при броні: -66,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
318,68
Економія при броні: -2,68 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -28,40 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
369,46
Економія при броні: -12,90 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
749,03
Економія при броні: -23,23 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -28,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,05
Економія при броні: -64,46 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
746,45
Економія при броні: -55,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
370,96
Економія при броні: -75,36 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
821,71
Економія при броні: -111,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
371,32
Економія при броні: -75,72 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
731,23
Економія при броні: -65,88 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,49
Економія при броні: -11,49 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
335,60
Економія при броні: -40,17 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
730,24
Економія при броні: -105,70 грн