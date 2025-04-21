Бепантен® крем (Bepanthen® cream)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,04
Економія при броні: -31,36 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
739,90
Економія при броні: -74,33 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -26,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
372,53
Економія при броні: -76,93 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
719,79
Економія при броні: -28,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -26,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
381,38
Економія при броні: -85,78 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
751,04
Економія при броні: -59,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
374,00
Економія при броні: -78,40 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -26,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -26,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -26,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
357,90 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
743,77
Економія при броні: -78,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
379,95
Економія при броні: -84,35 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
748,22
Економія при броні: -118,28 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
382,92
Економія при броні: -87,32 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
754,07
Економія при броні: -124,13 грн