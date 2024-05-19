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Бепантен® крем 5 % туба 30 г, №1 - Київ (81770) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1074 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
306,13
Економія: -45,93 грн
260,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
295,20
Економія: -41,80 грн
253,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
246,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
262,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
262,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (45)
270,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
306,10
Економія: -52,70 грн
253,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
306,13
Економія: -45,93 грн
260,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
312,24
Економія: -36,43 грн
275,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
255,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
256,68 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
312,24
Економія: -36,43 грн
275,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (8)
296,60
Економія: -43,20 грн
253,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
265,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
306,10
Економія: -52,70 грн
253,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4)
320,47
Економія: -80,42 грн
240,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
269,48 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
295,20
Економія: -41,80 грн
253,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (6)
304,70
Економія: -28,89 грн
275,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
254,77 грн