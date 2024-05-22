Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®) (355770) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біосевен Лакто інструкція із застосування
Характеристика
БІОСЕВЕН ЛАКТО® — комбінована дієтична добавка — синбіотик, до складу якої одночасно з унікальною комбінацією семи штамів мікроорганізмів–пробіотиків входять пребіотики: інулін та лактулоза в якості живильного середовища та джерела енергії для росту і розвитку живих бактерій.
Синбіотики — препарати, отримані в результаті раціональної комбінації пробіотиків — живих корисних бактерій та пребіотиків — препаратів немікробного походження.
Важливою особливістю дієтичної добавки вважається повністю натуральний склад.
Основні функції:
— збагачує, відновлює та підтримує нормальну мікрофлору в ШКТ;
— покращує функціонування травної системи та виводить токсини з організму;
— пригнічує ріст і розвиток патогенних мікроорганізмів;
— підвищує неспецифІчну резистентність організму проти різних захворювань, інфекцій та несприятливих факторів.
Властивості активних компонентів:
Цінність синбіотика БІОСЕВЕН ЛАКТО® визначається збалансованим складом, кількІстю штамів бактерій і спрямованістю їх дії.
Лактобактерії — підтримують оптимальну для організму людини мікрофлору, регулюють чисельність умовно-патогенних та гнилісних мікроорганізмів, сприяють розщепленню холестерину, тим самим знижуючи його рівень в крові людини, нормалізують травлення та підтримують імунітет.
Стрептококи — ферментують лактозу, знижують активну кислотність, забезпечуючи бактерицидний ефект по відношенню до патогенних мікроорганізмів, а також синтезують і виділяють полісахариди.
Біфідобактерії — беруть участь в утворенні молочної і оцтової кислот, синтезі амінокислот, білків і вітамінів, посилюють всмоктування іонів кальцію, заліза і вітаміну D, пригнічують ріст патогенної мікрофлори та підтримують процеси пристінкового травлення, сприяють зниженню рН живильної маси в товстому кишківнику.
Лактулоза — активує розвиток біфідобактерій, сприяє засвоєнню мінералів в організмі, стимулює: роботу печінки, позитивно впливає на процес виведення канцерогенів і токсинів з організму, стимулює: стілець при закрепах, знижує вироблення вторинних жовчних кислот.
Інулін — стимулює: ріст та активність біфідо-лактофлори, підвищує всмоктування кальцію в товстому кишківнику, позитивно впливає на метаболізм ліпідів.
Мікроцелюлоза — сприяє стабільності дієтичної добавки.
Рекомендації з вживання
БІОСЕВЕН ЛАКТО® може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело пробіотичних бактерій і пребіотиків для нормалізації якісного та кількісного складу корисної мікрофлори кишечнику при порушенні її балансу:
— внаслідок кишкових інфекцій бактеріального та вірусного походження, функціональних розладів кишківника (діареї, закрепах);
— під час або після антибіотикотерапії;
— при пригніченні імунітету, порушенні обміну речовин, алергічних проявах;
— при вживанні неякісних харчових продуктів і питної води, незбалансованого харчування і переїданні, дії несприятливих чинників навколишнього середовища, фізичному та емоційному стресі, різкій зміні кліматичних і часових поясів, перебуванні в екстремальних умовах.
Рекомендовано дотримуватись збалансованого раціону харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі, алкоголь, смажені, копчені, мариновані страви, міцні бульйони.
Застереження при споживанні:
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Перед споживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом!
Спосіб споживання: дорослим та дітям віком від 12 років — по 1–2 капсули, дітям віком від 3 років — по 1 капсулі на добу за 30 хв до прийому їжі.
Недопустимо приймати з гарячою їжею або рідиною. Можна застосовувати під час вагітності та годування грудьми.
Можна споживати після закінчення курсу антибіотикотерапії, а також під час його проведення, але не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотика.
Термін споживання: від 15 до 30 днів; в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгодити з лікарем.
Ефект спостерігається зазвичай до кінця першого тижня споживання.
Умови зберігання
при температурі від 2 °С до 10 °С в недоступному для дітей місці. Допускається транспортування за температури не вище 25 °С протягом 5 днів.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення в упаковці виробника. Після відкриття упаковки зберігати не більше 30 днів.