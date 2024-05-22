БІОСЕВЕН ЛАКТО® може бути рекомендована лікарем в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело пробіотичних бактерій і пребіотиків для нормалізації якісного та кількісного складу корисної мікрофлори кишечнику при порушенні її балансу:

— внаслідок кишкових інфекцій бактеріального та вірусного походження, функціональних розладів кишківника (діареї, закрепах);

— під час або після антибіотикотерапії;

— при пригніченні імунітету, порушенні обміну речовин, алергічних проявах;

— при вживанні неякісних харчових продуктів і питної води, незбалансованого харчування і переїданні, дії несприятливих чинників навколишнього середовища, фізичному та емоційному стресі, різкій зміні кліматичних і часових поясів, перебуванні в екстремальних умовах.

Рекомендовано дотримуватись збалансованого раціону харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі, алкоголь, смажені, копчені, мариновані страви, міцні бульйони.

Застереження при споживанні:

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Перед споживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом!

Спосіб споживання: дорослим та дітям віком від 12 років — по 1–2 капсули, дітям віком від 3 років — по 1 капсулі на добу за 30 хв до прийому їжі.

Недопустимо приймати з гарячою їжею або рідиною. Можна застосовувати під час вагітності та годування грудьми.

Можна споживати після закінчення курсу антибіотикотерапії, а також під час його проведення, але не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотика.

Термін споживання: від 15 до 30 днів; в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгодити з лікарем.

Ефект спостерігається зазвичай до кінця першого тижня споживання.