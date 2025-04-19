Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
498,05
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
483,96
Економія при броні: -17,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,51
Економія при броні: -15,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
490,46
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
500,84
Економія при броні: -27,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
499,59
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
499,87
Економія при броні: -33,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
496,59
Економія при броні: -30,22 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
484,52
Економія при броні: -17,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
492,10
Економія при броні: -25,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
499,13
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
492,57
Економія при броні: -26,37 грн