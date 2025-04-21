Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
499,84
Економія при броні: -83,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
491,49
Економія при броні: -74,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
490,70
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
486,81
Економія при броні: -70,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
491,58
Економія при броні: -74,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
486,80
Економія при броні: -59,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
490,56
Економія при броні: -73,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
488,03
Економія при броні: -71,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
490,70
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
496,04
Економія при броні: -79,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,39
Економія при броні: -80,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
499,36
Економія при броні: -82,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,60
Економія при броні: -67,70 грн