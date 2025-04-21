Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
483,82
Економія при броні: -16,85 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
505,16
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,91
Економія при броні: -28,69 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
485,97
Економія при броні: -19,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,21
Економія при броні: -28,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
492,86
Економія при броні: -18,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
98.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
500,46
Економія при броні: -27,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 94
98.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
504,93
Економія при броні: -31,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
499,08
Економія при броні: -32,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 86
99.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
495,81
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
107.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
500,53
Економія при броні: -34,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
107.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
107.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
505,54
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
500,10
Економія при броні: -33,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,48
Економія при броні: -30,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
107.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
496,47
Економія при броні: -23,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ