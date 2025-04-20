Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
484,05
Економія при броні: -17,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
489,67
Економія при броні: -22,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
486,30
Економія при броні: -19,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
486,77
Економія при броні: -20,30 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
490,14
Економія при броні: -23,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
493,74
Економія при броні: -27,57 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
79.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
108.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
108.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
492,85
Економія при броні: -103,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
111.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
111.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,67
Економія при броні: -30,74 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
111.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
111.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
486,81
Економія при броні: -98,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
112.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
112.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
495,14
Економія при броні: -103,86 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
113.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн