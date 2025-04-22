Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
496,97
Економія при броні: -30,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
498,70
Економія при броні: -25,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
496,92
Економія при броні: -30,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
491,82
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
485,97
Економія при броні: -19,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,62
Економія при броні: -31,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,80
Економія при броні: -24,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
498,33
Економія при броні: -31,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
489,39
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,11
Економія при броні: -28,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
490,51
Економія при броні: -24,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,16
Економія при броні: -28,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
498,09
Економія при броні: -24,73 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
503,69
Економія при броні: -30,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
495,99
Економія при броні: -29,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
493,18
Економія при броні: -27,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
489,82
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
487,84
Економія при броні: -21,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
483,30
Економія при броні: -16,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ