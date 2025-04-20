Біосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
457,00
Економія при броні: -64,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
5.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
457,00
Економія при броні: -64,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
457,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -52,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
457,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
442,00
Економія при броні: -49,00 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,25
Економія при броні: -80,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
507,35
Економія при броні: -90,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,70
Економія при броні: -76,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
506,54
Економія при броні: -33,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
497,18
Економія при броні: -23,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
500,16
Економія при броні: -29,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
484,01
Економія при броні: -17,32 грн
Аптека шар@
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.5 км
БІОСЕВЕН ЛАКТО капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
494,16
Економія при броні: -27,21 грн