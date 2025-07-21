Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Ціни в Київ
від 33,20 грн
В 123 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-3/17227 від 17.04.2018