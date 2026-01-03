Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 135 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
39,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
62,91
Економія при броні:
-1,89 грн
61,02
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
59,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-8,33 грн
36,57
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,00
Економія при броні:
-3,20 грн
41,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-3,10 грн
41,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
59,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
59,60
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню