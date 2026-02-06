Кривий Ріг
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-5,95 грн
38,95
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
50,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-4,05 грн
40,85
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24-А
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,20
Економія при броні:
-8,63 грн
36,57
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, бульв. Вечірній, 33
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,80
Економія при броні:
-2,05 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-6,90 грн
38,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Світальського Миколи, 15
8.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,70
Економія при броні:
-4,80 грн
39,90
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-5,95 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-5,95 грн
38,95
грн
Забронювати
