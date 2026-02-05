Вінниця
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
0.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,70
Економія при броні:
-2,42 грн
42,28
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-7,37 грн
37,53
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-7,37 грн
37,53
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-8,33 грн
36,57
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,80
Економія при броні:
-2,52 грн
42,28
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-5,00 грн
39,90
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,80
Економія при броні:
-2,52 грн
42,28
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-7,37 грн
37,53
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінницькі Хутори, шосе Немирівське, 94-Е
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,40
Економія при броні:
-2,60 грн
41,80
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Агрономічне, вул. Центральна, 2-А
8.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-К
31.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
34,90
Економія при броні:
-2,12 грн
32,78
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
42.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,80
Економія при броні:
-2,52 грн
42,28
грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
51.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
37,00
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Каштанова, 11
59.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-5,00 грн
39,90
грн
