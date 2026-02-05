Чернігів
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
59,60
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
39,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
36.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
37,53
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
64.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
39,90
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобижча, вул. Незалежності, 9
76.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
42,28
грн
