Миколаїв
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
0.8 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
Еліксир
45,10
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.4 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-3,57 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-3,57 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
1.9 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-3,57 грн
41,33
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
2.0 км
Еліксир
45,10
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
3.3 км
Еліксир
44,00
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.4 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.0 км
Еліксир
44,80
Економія при броні:
-6,32 грн
38,48
грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 50/3
4.3 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-10,70 грн
34,20
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
4.4 км
Еліксир
44,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А/1
5.8 км
Еліксир
44,00
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.0 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-3,57 грн
41,33
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
6.7 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
9.5 км
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,62 грн
42,28
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
11.4 км
Еліксир
45,10
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
1.5 км
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
1.6 км
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
1.7 км
