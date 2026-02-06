Запоріжжя
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Крем-бальзам Живокіст з хондроїтином (Cream-balm Larkspur with chondroitin)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
50,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,00
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-4,52 грн
40,38
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
50,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
59,60
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
47,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
34,50
Економія при броні:
-1,72 грн
32,78
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
50,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
7.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ" З ХОНДРОІТИНОМ 75 мл №1
Еліксир
45,10
грн
