Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ"
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ"
150 мл №1
Colgate-Palmolive
від 67,84 грн
в 26 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ"
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ"
100 мл №1
Colgate-Palmolive
від 59,26 грн
в 6 аптеках інших міст
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Ціни в Київ
від 67,84 грн
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби