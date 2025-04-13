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Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ"
150 мл №1
Colgate-Palmolive
від
67,84
грн
в 26 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ"
100 мл №1
Colgate-Palmolive
від
59,26
грн
в 6 аптеках інших міст
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Пакування
100 мл
150 мл
Ціни в
Київ
від
67,84
грн
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
4.1.1.1. Гігієнічні зубні пасти
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
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