Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,61
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,15
Економія при броні: -6,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,37
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,93
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
99,20
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,32
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,61
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,99
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,94
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,12
Економія при броні: -5,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,46
Економія при броні: -7,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,97
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,68
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,31
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,35
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,89
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,28
Економія при броні: -6,34 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоне, вул. Героїв України, 34
45.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
118,17
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,55
Економія при броні: -3,05 грн