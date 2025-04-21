Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,44
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,71
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,65
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,59
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,72
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
30.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,65
Економія при броні: -5,18 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
49.1 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,11
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
83.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,86
Економія при броні: -6,39 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
84.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,58
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
84.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,14
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
85.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
78,48
Економія при броні: -3,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
85.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,52
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive