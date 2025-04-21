Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,76
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,06
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,34
Економія при броні: -3,87 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,18
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,93
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
84.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
86.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
108.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,87
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
111.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,67
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
116.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,83
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
116.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
121.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,04
Економія при броні: -5,57 грн