Київ
Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.3.

Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

4.1.Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.1.Зубні пасти
4.1.1.2.Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.3.Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Сортування: По популярності
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 92,51 грн
в 856 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від 77,53 грн
в 847 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗАХИСТ ЯСЕН & ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗАХИСТ ЯСЕН & ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ
75 мл №1
Натурварен
від 130,86 грн
в 776 аптеках
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Лакалут актив Плюс
Лакалут актив Плюс
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 108,91 грн
в 713 аптеках
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ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Україна
від 102,09 грн
в 658 аптеках
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ПАРОДОНТАКС СВІЖІСТЬ ТРАВ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС СВІЖІСТЬ ТРАВ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Халеон Україна
від 103,84 грн
в 605 аптеках
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Пародонтакс Ультра очищення зубна паста
Пародонтакс Ультра очищення зубна паста
75 мл №1
Халеон Україна
від 105,32 грн
в 566 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ГЕРБАЛ (LACALUT AKTIV HERBAL) ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ АКТИВ ГЕРБАЛ (LACALUT AKTIV HERBAL) ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 84,43 грн
в 535 аптеках
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ПАРОДОНТАКС БЕЗ ФТОРУ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС БЕЗ ФТОРУ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Халеон Україна
від 106,70 грн
в 472 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ
75 мл №1
Weleda
від 178,41 грн
в 341 аптеці
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ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Україна
від 99,40 грн
в 309 аптеках
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Пародонтакс Ультра очищення зубна паста
Пародонтакс Ультра очищення зубна паста
75 мл №1
від 138,80 грн
в 299 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "ПАРОДОНТАКС КЛАСИЧНИЙ"
ЗУБНА ПАСТА "ПАРОДОНТАКС КЛАСИЧНИЙ"
Туба 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 119,76 грн
в 290 аптеках
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ПАРОДОНТАКС БЕЗ ФТОРУ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС БЕЗ ФТОРУ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Халеон Україна
від 130,90 грн
в 284 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) MEDICAL HERBS/ЛІКУВАЛЬНІ ТРАВИ"
ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) MEDICAL HERBS/ЛІКУВАЛЬНІ ТРАВИ"
40 мл №1
STS Holding Group
від 66,96 грн
в 187 аптеках
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Зубна паста тм "Simply care"
Зубна паста тм "Simply care"
170 г профілактика парадотнозу №1
Хелсі Фарм Україна
від 49,37 грн
в 137 аптеках інших міст
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ПАРОДОНТАКС ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 101,76 грн
в 128 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
ЗУБНА ПАСТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
75 мл №1
Betafarma
від 114,46 грн
в 110 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ АКТИВ"
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ АКТИВ"
Туба 75 мл №1
Betafarma
від 81,10 грн
в 75 аптеках інших міст
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Зубна паста Кін (Kin) Sensi для чутливих зубів
Зубна паста Кін (Kin) Sensi для чутливих зубів
125 мл №1
Laboratorios Kin
від 303,05 грн
в 67 аптеках інших міст
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