Київ
Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.3.
Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Косметичні засоби
04
Засоби по догляду за слизовими оболонками
4.1.
Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.1.
Зубні пасти
4.1.1.2.
Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.3.
Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Сортування:
По популярності
Фільтр
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
92,51
грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від
77,53
грн
в 847 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗАХИСТ ЯСЕН & ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ
75 мл №1
Натурварен
від
130,86
грн
в 776 аптеках
Знайти в аптеках
Лакалут актив Плюс
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
108,91
грн
в 713 аптеках
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Україна
від
102,09
грн
в 658 аптеках
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС СВІЖІСТЬ ТРАВ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Халеон Україна
від
103,84
грн
в 605 аптеках
Знайти в аптеках
Пародонтакс Ультра очищення зубна паста
75 мл №1
Халеон Україна
від
105,32
грн
в 566 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ АКТИВ ГЕРБАЛ (LACALUT AKTIV HERBAL) ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
84,43
грн
в 535 аптеках
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС БЕЗ ФТОРУ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Халеон Україна
від
106,70
грн
в 472 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА РАТАНІЯ
75 мл №1
Weleda
від
178,41
грн
в 341 аптеці
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Україна
від
99,40
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Пародонтакс Ультра очищення зубна паста
75 мл №1
від
138,80
грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "ПАРОДОНТАКС КЛАСИЧНИЙ"
Туба 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
119,76
грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС БЕЗ ФТОРУ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Халеон Україна
від
130,90
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) MEDICAL HERBS/ЛІКУВАЛЬНІ ТРАВИ"
40 мл №1
STS Holding Group
від
66,96
грн
в 187 аптеках
Знайти в аптеках
Зубна паста тм "Simply care"
170 г профілактика парадотнозу №1
Хелсі Фарм Україна
від
49,37
грн
в 137 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
101,76
грн
в 128 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
75 мл №1
Betafarma
від
114,46
грн
в 110 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ АКТИВ"
Туба 75 мл №1
Betafarma
від
81,10
грн
в 75 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Зубна паста Кін (Kin) Sensi для чутливих зубів
125 мл №1
Laboratorios Kin
від
303,05
грн
в 67 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
1750PREE
1790EMEB
BIO
GINGER FORCE
Gum Care
Herbal & Phytomix
зубна паста
на відварі трав
Показати всі
Дозування
0.12 %
Пакування
40 мл
50 мл
70 мл
75 мл
94 г
100 г
100 мл
125 мл
150 мл
170 г
250 г
туба 50 мл
туба 75 мл
туба 100 мл
туба 160 г
тюбик 100 мл
Показати всі
Виробник
Alen Mak
Betafarma
Colgate-Palmolive
DENTAID S.L.
Das Experten Corporation
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Lab. Cosmodent
Laboratorios Kin
STS Holding Group
Weleda
de Miclen
ЄвроКосМед
Альянс Краси
Витэкс
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
ДенРиКо Интернейшнл
Колгейт-Палмолив Украина
Колгейт-Палмолів Україна
Концерн Калина
Натурварен
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Проктер энд Гембл Украина
СИРИОН ООО
Сплат
Сплат глобал
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
Фабрика Комби
Халеон Україна
Хелсі Фарм Україна
Юнилевер Украина
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню