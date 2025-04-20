Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,35
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,49
Економія при броні: -5,02 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
104.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
108.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
113.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,82
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
113.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,21
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 6
114.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
97,45
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 1
138.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
160.5 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,83
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
161.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,88
Економія при броні: -5,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,90
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
181.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,31
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Масарика Томаша, 15
181.1 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 9
181.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive