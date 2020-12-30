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4.1.1.1.

Гігієнічні зубні пасти 4.1.1.1. Класифікація

BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл Betafarma
В 192 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED 3-ЕФЕКТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ" 100 мл; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED 3-ЕФЕКТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ" 100 мл Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED PRO-EXPERT" ГЛИБОКА ТА НІЖНЕ ЧИЩЕННЯ МОРОЗНА МЯТА 100 мл; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED PRO-EXPERT" ГЛИБОКА ТА НІЖНЕ ЧИЩЕННЯ МОРОЗНА МЯТА 100 мл Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED PRO-EXPERT" ЗДОРОВА СВІЖІСТЬ ПЕРЦЕВА М'ЯТА 100 мл; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED PRO-EXPERT" ЗДОРОВА СВІЖІСТЬ ПЕРЦЕВА М'ЯТА 100 мл Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED PRO-EXPERT" МІЦНІ ЗУБИ ТОНІЗУЮЧА М'ЯТА 100 мл; undefined
ЗУБНА ПАСТА "BLEND-A-MED PRO-EXPERT" МІЦНІ ЗУБИ ТОНІЗУЮЧА М'ЯТА 100 мл
Немає в наявності
Зубна паста "DR. Organic" з алое вера 100 мл; Авефарм
Зубна паста "DR. Organic" з алое вера 100 мл Авефарм
В 34 аптеках
від 240,92 грн
Ціни в аптеках
Зубна паста "DR. Organic" з екстрактом чайного дерева 100 мл; Авефарм
Зубна паста "DR. Organic" з екстрактом чайного дерева 100 мл Авефарм
В 32 аптеках
від 290,81 грн
Ціни в аптеках
Зубна паста "DR. Organic" з кокосовим маслом 100 мл; Авефарм
Зубна паста "DR. Organic" з кокосовим маслом 100 мл Авефарм
В 35 аптеках
від 289,92 грн
Ціни в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "ENZYCAL 1450" 75 мл; Curaden International AG
ЗУБНА ПАСТА "ENZYCAL 1450" 75 мл Curaden International AG
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "MARVIS" 75 мл, кисло-солодкий ревінь, кисло-солодкий ревінь; Ludovico Martelli S.r.L.
ЗУБНА ПАСТА "MARVIS" 75 мл, кисло-солодкий ревінь, кисло-солодкий ревінь Ludovico Martelli S.r.L.
В 30 аптеках інших міст
від 211,00 грн
Ціни в інших містах
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з вуглем, з вуглем; Winner Cosmed CO., LTD
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з вуглем, з вуглем Winner Cosmed CO., LTD
В 3 аптеках
від 112,52 грн
Ціни в аптеках
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з гвоздикою, з гвоздикою; Winner Cosmed CO., LTD
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з гвоздикою, з гвоздикою Winner Cosmed CO., LTD
В 8 аптеках
від 112,52 грн
Ціни в аптеках
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з кокосом, з кокосом; Winner Cosmed CO., LTD
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з кокосом, з кокосом Winner Cosmed CO., LTD
В 6 аптеках
від 112,52 грн
Ціни в аптеках
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з манго, з манго; Winner Cosmed CO., LTD
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з манго, з манго Winner Cosmed CO., LTD
В 6 аптеках
від 112,52 грн
Ціни в аптеках
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з мангустаном, з мангустаном; Winner Cosmed CO., LTD
Зубна паста "Nokthai" 25 г, з мангустаном, з мангустаном Winner Cosmed CO., LTD
В 9 аптеках
від 112,52 грн
Ціни в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" 50 мл, total care, total care; Evyap Sabun
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" 50 мл, total care, total care Evyap Sabun
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" 100 мл, свіжий, свіжий; Evyap Sabun
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" 100 мл, свіжий, свіжий Evyap Sabun
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" тривала свіжість, 50 мл; Evyap Sabun
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" Тривала свіжість, 50 мл Evyap Sabun
В 7 аптеках інших міст
від 31,50 грн
Ціни в інших містах
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" тривала свіжість, 100 мл; Evyap Sabun
ЗУБНА ПАСТА "SANINO" Тривала свіжість, 100 мл Evyap Sabun
В 5 аптеках інших міст
від 34,10 грн
Ціни в інших містах
ЗУБНА ПАСТА "ЛІСОВИЙ БАЛЬЗАМ" на відварі трав, 75 мл, з екстрактом алое вера та білого чаю, з екстр. алое вера та біл. чаю; Юнілівер Україна
ЗУБНА ПАСТА "ЛІСОВИЙ БАЛЬЗАМ" На відварі трав, 75 мл, з екстрактом алое вера та білого чаю, з екстр. алое вера та біл. чаю Юнілівер Україна
В 8 аптеках
від 46,43 грн
Ціни в аптеках
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