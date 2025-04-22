Київ
Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)

Зубна паста Колгейт цілющі трави (Toothpaste Colgate healing herbs)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
87,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
112.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
97,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
119.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
100,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
87,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
121.8 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
100,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23
121.9 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
100,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
123.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
100,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
123.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
82,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
124.9 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,95
Економія при броні: -5,38 грн
85,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
125.3 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
113,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 71
126.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,08
Економія при броні: -3,61 грн
86,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
127.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
100,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
129.0 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,80
Економія при броні: -4,30 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
129.6 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,45
Економія при броні: -5,98 грн
86,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
129.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
93,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
129.7 км
ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ЦІЛЮЩІ ТРАВИ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,91
Економія при броні: -5,41 грн
80,50 грн
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