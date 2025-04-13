Затиски

Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)

ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 6,00 грн
В 12 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби