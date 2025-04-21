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Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Миколаїв
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Здорова родина
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Зачиняється о 21:00
Літин, вул. Соборна, 33
392.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,98
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
451.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,26
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
529.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кути, вул. Косівська, 13
530.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,34
Економія при броні:
-0,14 грн
7,20
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
548.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,93
Економія при броні:
-0,05 грн
7,88
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
681.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,86
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Самбір, пл. Ринок, 5
710.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,80
Економія при броні:
-0,03 грн
8,77
грн
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Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 66
445.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
452.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
463.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Євро-аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
713.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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