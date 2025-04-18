Київ
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)

Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)

Київ (адресу не вказано)
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В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
214.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,95
Економія при броні: -0,01 грн
7,94 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
259.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
395.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,35 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
422.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,33 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
449.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,90
Економія при броні: -0,07 грн
7,83 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 13
456.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,28
Економія при броні: -0,03 грн
7,25 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
496.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, пл. Ринок, 5
533.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,81 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
280.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Експрес
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 66
344.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
434.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Євро-аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
605.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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