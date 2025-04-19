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Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Одеса
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Здорова родина
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Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
370.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,94
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
384.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,34
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
443.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кути, вул. Косівська, 13
459.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,31
Економія при броні:
-0,09 грн
7,22
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
481.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,89
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
508.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
625.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,94
Економія при броні:
-0,10 грн
7,84
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, пл. Ринок, 5
650.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,78
грн
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Експрес
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 66
390.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
427.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
558.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Євро-аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
637.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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